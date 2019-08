Alko-Radler kollidierte mit Laterne und verlor Waffe

Kurioser Vorfall im zweiten Bezirk. Ein Radfahrer kollidierte mit einer Straßenlaterne. Er führte eine Waffe und Drogen mit sich.

Ein 51-jähriger Mann lenkte am Donnerstag um 19.30 Uhr sein Fahrrad in der Lassallestraße in Wien-Leopoldstadt. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einer Straßenlaterne, wodurch der Mann stürzte und sich leicht verletzte.Im Zuge des Sturzes verlor der 51-Jährige eine Faustfeuerwaffe, die er trotz aufrechtem Waffenverbots offensichtlich im Hosenbund mit sich führte. Bei einer Personendurchsuchung konnten das dazu passende Magazin, ein Fixiermesser, drei Kugeln mit vermutlichem Kokain und ein Cannabis-Joint aufgefunden und sichergestellt werden.Ein durchgeführter Alko-Vortest ergab einen Wert von rund einem Promille Alkohol im Blut des Mannes. Der österreichische Staatsbürger wurde mehrfach angezeigt.(mr)