Alko-Raser (24) überschlug sich mit VW Golf

In Pfaffenschlag (Bezirk Waidhofen/Thaya) zog sich ein Lenker einen Armbruch und eine Platzwunde bei einem Unfall zu. Seinen Führerschein ist er los, das Auto ist schrottreif.

Einen Tag bevor durch Pfaffenschlag im Zuge der "Herbst-Rallye" ganz offiziell die Rennfahrer rauschten, veranstaltete ein 24-Jähriger aus der Region am Freitagabend offenbar sein eigenes Rennen – unter gehörigem Einfluss von Alkohol.Weil er zu schnell in eine Kurve raste, kam sein VW Golf von der Straße ab, überschlug sich und blieb dann auf dem Dach liegen. Der Unfalllenker konnte selbst aus dem Auto kriechen, zog sich beim Crash allerdings mehrere Verletzungen zu. Nachkommende Lenker verständigten Rettung und Polizei.Der 24-Jährige wurde ins Waidhofner Spital gebracht und bekam einen Armbruch, mehrere Schürfwunden sowie eine Platzwunde am Hinterkopf diagnostiziert. Kopfweh dürften ihm auch zwei weitere Umstände bereiten: Der Alkotest fiel über 0,8 Promille aus, weshalb die Polizei den Führerschein abnahm, und das Auto ist ein Totalschaden.