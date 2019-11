Alkohol-Verbot am Bahnhof in Wr. Neustadt

Wiener Neustadt habe "in Zusammenarbeit mit der Polizei, ÖBB und anderer Institutionen bereits zahlreiche Initiativen für eine erhöhte Sicherheit in der Stadt gesetzt".

Wiener Neustadt habe "in Zusammenarbeit mit der Polizei, ÖBB und anderer Institutionen bereits zahlreiche Initiativen für eine erhöhte Sicherheit in der Stadt gesetzt", heißt es in einer Aussendung der Stadt. Dazu zähle unter anderem die Sicherheitsplattform für den Bahnhof, die seit zwei Jahren erfolgreich läuft und zur Verbesserung der Sicherheit rund um den Bahnhof beitragen soll.Bereits umgesetzte Schritte waren unter anderem eine Verstärkung des Sicherheitspersonals der ÖBB, gemeinsame Schwerpunktaktionen mit der Polizei, Etablierung der Schutzzone rund um den Bahnhof, Präsenz von Streetworkern, Verbesserung von Beleuchtung und Markierungen zur Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls, Schaffung von Frauenparkplätzen, die Etablierung des „Heimweg-Telefons" und Maßnahmen zur Diebstahlsprävention bei Fahrrädern.Ein weiterer wichtiger Schritt sei nun der Erlass eines Alkoholverbotes am Bahnhofgelände durch die ÖBB. Bürgermeister Klaus Schneeberger (VP) und Sicherheitsstadtrat Philipp Gerstenmayer (FP): „Mit dieser Maßnahme haben wir nun nicht mehr nur rund um den Bahnhof eine bessere Handhabe gegen Alkoholmissbrauch, sondern auch direkt am Bahnhofsareal selbst. Damit soll maßgeblich zur Verbesserung der Sicherheit beigetragen werden. Ich bedanke mich hierfür bei den Österreichischen Bundesbahnen und der Polizei für die hervorragende bisherige und zukünftige Zusammenarbeit!"