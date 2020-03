Alkolenker (28) krachte in geparkte Autos, flüchtete

Unfall mit Fahrerflucht am Mittwochabend in Amstetten. Die Polizei konnte den alkoholisierten Lenker aber rasch ausfindig machen.

Ein offensichtlich betrunkener Lenker (28) aus dem Bezirk Amstetten krachte am Donnerstagabend auf der Gschirm-Straße in Amstetten mit seinem Auto in einen geparkten Wagen, schob diesen einige Meter mit, beschädigte dabei ein weiteres Fahrzeug und flüchtete von der Unfallstelle.Die Bediensteten der Polizeiinspektion Amstetten leiteten sofort nach der Anzeige die Fahndung ein. Der 28-jährige Fahrzeuglenker konnte mit seinem beschädigten Auto von einer Hundestreife im Bereich der Parksiedlung ausfindig gemacht und angehalten werden.Er wies eindeutige Alkoholisierungsmerkmale auf und wurde von den Beamten zu einem Alkotest aufgefordert, den er allerdings verweigerte. Dem 28-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen und er wurde der Bezirkshauptmannschaft Amstetten angezeigt.