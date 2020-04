Alkolenker (61) lief nach Überschlag vor Polizei weg

Mit 1,48 Promille schaffte es ein 61-Jähriger am Donnerstagnachmittag in Wörth sein Auto zum Salto zu bringen und lief dann davon.

Lange konnte ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen sein Auto am Donnerstag, nach dem einen oder anderen Gläschen zu viel, nicht auf der Straße halten. Gegen 16:20 Uhr kam er dann auf der L 4156 in Wörth (Bezirk Neunkirchen) rechts von der Fahrbahn in den Graben ab, woraufhin sich das Auto überschlug und gegen mehrere Bäume krachte.Anschließend flüchtete der Lenker von der Unfallstelle, konnte jedoch von den Bediensteten der Polizeiinspektion Gloggnitz umgehend ausgeforscht und ausfindig gemacht werden. Ein bei ihm durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Bei dem Unfall erlitt der 61-Jährige leichte Verletzungen. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft zur Anzeige gebracht.