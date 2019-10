Lenker schläft ein – sechs Verletzte bei Kollision

Durch Sekundenschlaf kam es am Sonntag in einem Tunnel bei Hausmannstätten im Bezirk Graz-Umgebung zu einer folgenschweren Kollision dreier Fahrzeuge.

Gegen 08.20 Uhr vormittags war ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seinem Pkw auf der B73 in Richtung Kirchbach unterwegs. In seinem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand sei er daraufhin im so genannten "Himmelreichtunnel" am Steuer eingeschlafen.Der Pkw geriet auf die Gegenfahrbahn. Es kam zu einer Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 39-jährigen Südoststeiers und dessen 14 Jahre alten Sohnes.Ein 53-Jähriger konnte seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig stoppen und krachte gegen die beiden Unfallfahrzeuge. Neben dem Mann befanden sich auch die 49-jährige Gattin und der 15-jährige Sohn im Auto.Alle sechs genannten Personen wurden bei dem Crash leicht verletzt und vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert.Ein mit dem 21-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief positiv und ergab eine erhebliche Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.Die B73 war fast drei Stunden für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt.