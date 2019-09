Alkolenker übersah Frau mit Hund: Knöchelbruch

Der Angeklagte. Bild: privat

Nach der Arbeit hatte ein Mann einige Biere gezwitschert, setzte sich hinters Steuer, rammte eine Frau, die gerade mit ihrem Hund Gassi war. Jetzt musste er die Zeche vor Gericht zahlen.

Ein Hackler hatte Mitte März nach der Arbeit einen Einkehrschwung gemacht und einige Bierchen getrunken. Bei der Weiterfahrt nach Hause übersah er am Hauptplatz einer Gemeinde im Bezirk Krems-Land eine ältere Frau mit Hund und rammte die 65-Jährige mit seinem Kia.



Die 65-Jährige erlitt dabei einen Knöchelbruch, der Unfalllenker stieg sofort aus, leistete Erste Hilfe, brachte die Verletzte nach Hause. Von dort wurde die Frau ins Spital gebracht, dann bat die alarmierte Polizei den Unfalllenker zum Alkotest: Der 46-Jährige hatte über 0,8 Promille.







"Ja, ich bin schuld"



Beim Prozess am Landesgericht Krems gab der 46-Jährige vier Bier zu. Zum Unfall zeigte sich der Angeklagte voll geständig: „I hab's einfach übersehen. Ja, ich bin schuld", so der 46-Jährige ohne langes Wenn und Aber. Die Frau bestätigte die Erste Hilfe und dass sich der Lenker mehrmals entschuldigt hatte.







Der bislang unbescholtene Waldviertler wurde zu sechs Monaten auf Bewährung und einer unbedingten Geldstrafe von 2.400 Euro verurteilt (nicht rechtskräftig).







