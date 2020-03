Aufgrund der Coronakrise schließen in Tirol nicht nur die Hotels in Schigebieten, sondern alle.

Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) verkündete am Freitag bei einer Pressekonferenz, dass aufgrund der Coronakrise alle Hotels in Tirol ab Montag geschlossen werden. Nicht nur jene in den Schigebieten."Alle Hotels in Tirol müssen schließen", so Platter. Trotzdem müsse man alles dafür tun, dass die Menschen in den Betrieben in Beschäftigung bleiben.Ausnahmen bei den Hotel-Schließungen gebe es nur für medizinisches Personal und im Geschäfts- bzw. Wirtschaftsbereich.Gleichzeitig betonte Platter, dass die Lebensmittelversorgung weiterhin gesichert sei: "Es ist nicht nötig, jetzt die Lebensmittelläden zu stürmen. Hamsterkäufe sind nicht notwendig."