Alle verzweifeln: Wer kennt diesen mysteriösen Song?

Radiomoderatoren, Hörer und sogar Shazam – alle sind ratlos. Denn niemand kann einen Song benennen, der derzeit im Internet die Runde macht.

Der NDR-Radiomoderator Paul Baskerville hat sich nicht viel dabei gedacht, als er einen namenlosen Song abspielte. Er gefiel ihm einfach. Eingängiger Refrain, markante Stimme und ganz viel Synthesizer. Das Lied hatte etwas von Depeche Mode. Aber der Song ist nicht von der Band. Aber von wem sonst?



Das fragt sich nun beinahe das gesamte Internet. Denn bislang konnte niemand herausfinden, welche Band für den Song verantwortlich ist. Vom Titel des Liedes muss man gar nicht erst anfangen.



Shazam ist überfragt



Mittlerweile ist klar, dass der Song bereits zwischen 1982 und 1984 in der NDR-Show "Musik für junge Leute" gespielt wurde. Jedoch wurden in den zwei Jahren unzählige Lieder gespielt. Eine Playlist zum nachstöbern gibt es klarerweise nicht. Baskerville, der auch damals den Song abspielte, erklärte im August, dass er über 10.000 Platten besitze. Es wäre unmöglich nachzuvollziehen, welche er damals auflegte. Im Interview mit RBB sagte er: "Soll ich jetzt beim Buchstaben 'A' anfangen und nach Plattencovern suchen, die ich nicht auf Anhieb kenne? So viel Zeit habe ich leider nicht."



Aus diesem Grund bat er seine Hörer um Hilfe. Die wiederum suchen eifrig im Internet nach der Band, die offenbar einen Hit lieferte, ohne es zu wissen. Das Ergebnis: Ratlosigkeit. Sogar die Musikerkennungs-App Shazam scheint an ihre Grenzen zu stoßen. Zwar spuckt sie den Titel "Like the Wind" von Antwon01 aus, dabei handelt es sich jedoch um einen Scherz eines Teenagers, der einfach den Song für sich beanspruchte. Somit bleibt dieses Lied weiterhin ein Rätsel.



Aber vielleicht kannst du weiterhelfen. Oben im Video kannst du dir den Song anhören. Kennst du den Titel oder vielleicht sogar die Band? Dann schreib es uns doch in die Kommentare. (slo)