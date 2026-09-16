i REUTERS Nach Macklemore-Rauswurf Alle Vorbands lassen Ed Sheeran im Stich Alle vier Voracts von Ed Sheerans Tour treten ab. Der Grund: der Rausschmiss von Rapper Macklemore wegen pro-palästinensischer Aussagen. Von Heute Entertainment 16.09.2026, 09:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der britische Superstar Ed Sheeran steckt mitten in einem handfesten Tour-Skandal. Nachdem US-Rapper Macklemore wegen seiner pro-palästinensischen Auftritte von der Tour geflogen ist, haben jetzt alle vier Vorbands ihre Teilnahme abgesagt.

Sänger Aaron Rowe, die irische Band Beoga, der dänische Act Lukas Graham sowie Finneas O Connell, Bruder von Weltstar Billie Eilish, kündigten am Dienstag via Instagram ihren Rückzug an.

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Wie es bei der Bild heißt, schrieb Finneas: "Künstler dürfen nicht zum Schweigen gebracht werden, wenn sie sich für die Unterdrückten starkmachen." Eine klare Ansage in Richtung des Tourveranstalters.

Ed Sheeran wehrt sich

Sheeran selbst meldete sich auf Instagram zu Wort und stellte klar: Nicht er habe die Entscheidung getroffen, sondern der Tourveranstalter. Er sei "entsetzt" vom Nahost-Konflikt und dem Leid auf beiden Seiten.

"Ich habe meine persönliche Meinung zu diesem verheerenden Konflikt. Nur weil ich mich dazu nicht öffentlich äußere, heißt es nicht, dass ich diese nicht habe", so der 35-Jährige.

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Warum Macklemore flog

Auslöser war Macklemores Auftritt im MetLife Stadium in New Jersey. Dort rief der Grammy-Gewinner vor Zehntausenden Fans "Free Palestine". Die Organisation Israeli-American Council startete daraufhin eine Petition gegen den Rapper.

Macklemore und Sheeran waren 13 Jahre lang befreundet. Nach mehreren Gesprächen konnten sie ihre "grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten" aber nicht lösen, wie der Rapper selbst mitteilte.