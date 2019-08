Vor 1 ' Allergische Reaktion nach Insektenstich auf Schiff

Brenzlige Situation am Donnerstagmittag im Kraftwerk Melk: Ein Mitglied der Schiffs-Crew wurde von einem Insekt gestochen, reagierte allergisch.

Potentieller Lauf gegen die Zeit am Donnerstag gegen 12 Uhr mittags in Melk: Auf einem Passagierschiff, das gerade in der Schleuse des Donau-Kraftwerkes wartete, wurde ein Crew-Mitglied von einem Insekt gestochen, die Frau reagierte allergisch auf das Gift.



Die restliche Besatzung leistete umgehend Erste Hilfe, das Team des Roten Kreuzes Melk inklusive Notarzt waren rasch vor Ort.



Um die Frau vom Schiff in den Rettungswagen befördern zu können, wurde die Verletzte mit der Schleifkorbtrage der Feuerwehr von Bord gebracht. Sie wurde ins Krankenhaus transportiert.



(nit)