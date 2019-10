Wiener Linien verdichten Friedhofslinien

Zu Allerheiligen gehört auch der Besuch von Gräbern auf den Wiener Friedhöfen. Deshalb verdichten die Wiener Linien auch heuer wieder die Intervalle zahlreicher Linien.

Die Linie 71 (Zentralfriedhof) fährt sowohl am Donnerstag, 31. Oktober als auch am Freitag, 1. November verstärkt.Am Freitag, 1. November fährt die Linie 11 verdichtet zum Zentralfriedhof und die Linie 41A zwischen Pötzleinsdorf und dem Neustifter Friedhof. Der Ottakringer Friedhof ist ab Ottakring SU mit den Linien 45A und 46B erreichbar. Die Linie 47A bringt die BesucherInnen in dichteren Intervallen zum Baumgartner Friedhof. Die Linie 63A verkehrt verstärkt zum Südwestfriedhof. Zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr bedient die Linie 64A den Liesinger Friedhof. Zusätzlich bindet die Linie 39B am 1. November den Sieveringer Friedhof ab der Sieveringer Straße/Karthäuserstraße an. Die Linie 38B verbindet die Haltestellen Nußdorf/Beethovengang, Nußdorfer Friedhof und Heiligenstädter Friedhof.Sämtliche Fahrpläne sind demnächst auf www.wienerlinien.at abrufbar.Am Wiener Zentralfriedhof finden immer samstags um 18 und 20.30 Uhr zweistündige Nachtführungen statt. Am 31. Oktober, 1. November und 2. November (Halloween, Allerheiligen und Allerseelen) finden zusätzliche Führungen bis 22 Uhr statt.Ein Ticket für die Führung kostet 38 Euro. Ermäßigte Tickets gibt es für Teilnehmer bis 20 Jahren und Senioren ab 65 Jahren um 29 Euro. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Tickets erhalten sie hier.