Alles aus! Sido trennt sich von Ehefrau Charlotte

Alles vorbei! Nach acht Jahren Ehe haben sich Rap-Star Sido und TV-Moderatorin Charlotte Würdig getrennt.

"Kein Liebespaar"

Rapper Sido (gebürtig Paul Würdig, 39) und Moderatorin Charlotte Würdig (41) gehen nach acht Jahren Beziehung und Ehe getrennte Wege. Auf Instagram teilte Charlotte ihren Fans am Freitag überraschend die Trennung mit."Nach acht Jahren voller Freude, Glück und Abenteuer mit Hochs und Tief sind Paul und ich vor einiger Zeit zu dem Entschluss gekommen, unsere Beziehung von nun an als liebende Eltern, aber nicht mehr als Liebespaar zu führen", schrieb die 41-Jährige. Die beiden haben sich im Mai 2012 kennengelernt und wenige Wochen später geheiratet. Sie sind Eltern zweier Söhne (3 und 6 Jahre alt).Das Statement veröffentlichte die Blondine in ihrer Instagram-Story, passend dazu ein gemeinsames Foto, das sie und ihren Noch-Ehemann friedlich beieinander zeigt. "Unsere kleine Familie ist das Schönste und Wertvollste, was uns passieren konnte – dafür sind wir unendlich dankbar und werden uns als Menschen immer sehr schätzen."Sido äußerte sich bislang nicht zur Trennung.