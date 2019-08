Wo ist der Rasen von der Gugl hin verschwunden?

In elf Tagen steigt der Hit zwischen dem LASK und dem FC Basel in der Qualifikation zur Fußball-Königsklasse. Doch noch gleicht die Gugl einer Mega-Baustelle.

Wohin man auch blickt – im Stadioninneren auf der Linzer Gugl ist alles braun. Dort wo Zweitligist Blau Weiß vergangenen Freitag noch beim Ligaauftakt gegen Kapfenberg kickte, fahren nun Traktoren mit Anhängern.Der Grund: Der LASK lässt kurzerhand einen neuen Rasen verlegen. Die Arbeiten haben Anfang der Woche begonnen. Das alte Grün wird derzeit weggefräst."Wir haben den Rasen auf der Gugl seit April beobachtet. Nun haben wir uns aber dafür entschieden, einen neuen zu verlegen. Der LASK will sich mit einem Top-Rasen den Gegnern präsentieren. Immerhin haben wir noch einige Auftritte in Europa vor uns", so Teammanager Georg Hochedlinger zuDoch noch gleicht die Gugl einer Mega-Baustelle. Und das nur zwölf Tage vor dem wohl wichtigsten Match in der Vereinsgeschichte der Schwarz-Weißen. Der Bundesliga-Vizemeister kickt nämlich am 13. August im Rückspiel der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation gegen den FC Basel.So manch ein Fan wird schon nervös, ob sich das alles bis zum Schlager gegen die Schweizer ausgehen kann.Auch hier beruhigt der Teammanager. Er sagt: "Wenn der Rasen verlegt ist, kann man nur drei Tage danach schon darauf spielen. Es wird sich somit alles problemlos ausgehen."Bei Stadt-Rivale Blau Weiß wusste man offensichtlich nichts von dem spontanen Rasentausch. "Ich habe selbst durch Fotos über die Baustelle erfahren. Aber uns soll es recht sein. Wir spielen dann ja auch auf einem Top-Untergrund", grinst David Wimleitner, Sportchef der Blau Weißen.(mip)