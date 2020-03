Alpenverein appelliert, auf Bergtouren zu verzichten

Bitte geht nicht auf die Berge, sagt der Österreichische Alpenverein. Denn obwohl solche Aktivitäten untersagt sind, werden Hunderte Menschen auf den Bergen erwartet.

Im Kampf gegen das Coronavirus wurden mittlerweile Verkehrsbeschränkungen, De-Facto-Ausgangssperren und andere Maßnahmen verhängt, die das soziale Leben vorübergehend stark einschränken. Auch Schitouren, Wandern und Berggehen sind nicht möglich und die Behörden appellieren, dies ernst zu nehmen. Dennoch erwartet der Alpenverein mit den milden Temperaturen auch Menschen, die es dennoch versuchen.Aktuell wendet sich der Österreichische Alpenverein daher ebenfalls mit einem dringenden Appell an alle Bergsportler: "Der Alpenverein ruft dazu auf, in den kommenden Wochen auf Skitouren oder Wanderungen gänzlich zu verzichten.""Derzeit wird das medizinische Personal anderswo dringend gebraucht – die Situation soll nicht durch von Freizeitsportlern verursachten Unfällen zusätzlich verschärft werden", so Alpenvereinspräsident Andreas Ermacora. Die aktuelle Lage sei angespannt genug – jetzt sei Besonnenheit gefragt.Bergsport ist für den Alpenverein untrennbar auch mit Eigenverantwortung verbunden – sowie mit einem verantwortungsbewussten Umgang mit Risikosituationen, heißt es. In Zeiten wie diesen sei aber ein solcher Appell laut Ermacora mehr als angebracht. "Die Alpenvereinsfamilie muss hier mit gutem Beispiel voran gehen und das eigene Interesse zurückstellen."