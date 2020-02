Familie ist empört! Grab von Alphonso beschädigt

Die Familie von Sänger Alphonso Williams ist verzweifelt: Unbekannte haben sein Grab beschädigt.

Seine Familie ist empört

Am 12. Oktober starb der lebenslustige Ex-DSDS-Sieger mit nur 57 Jahren an Prostatakrebs. Seitdem kümmert sich die Familie liebevoll um sein Grab in Oldenburg. Auch zahlreiche Fans schauen dort immer wieder vorbei, doch nicht alle gehen damit respektvoll um. Aus diesem Grund wandte sich die Familie auf Facebook an seine Besucher:"Wir sind erfreut darüber, dass ihr Papa so häufig besucht. Der Rasen vor dem Grab hat kaum eine Chance nachzuwachsen, da so viele liebe Menschen sich davor aufhalten. Das freut uns", schreibt die Familie auf Facebook.Es breche ihnen aber das Herz, wenn am Tag etwas fehlt oder das Grab beschädigt wurde. "Wir bitten jedoch darum, Papas Grab nicht zu beschädigen, zu zerkratzen, Sachen zu verschieben – oder noch schlimmer – mitzunehmen", schreiben sie weiter. In letzter Zeit sei das häufiger passiert. Manche Personen hätten sie sogar auf frischer Tat ertappt.