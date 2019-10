Alphonso Williams mit Trauerfeier verabschiedet

Der ehemalige DSDS-Sieger wurde am Samstag in seiner Heimatstadt Oldenburg beigesetzt.

Am 12. Oktober starb der große Sänger im Alter von nur 57 Jahren an Prostatakrebs. Dieses Wochenende wurde er in Oldenburg von seiner Familie, seinen Freunden und vielen Fans verabschiedet.Der Leichnam von Williams wurde in einem offenen, weißen Sarg, auf dem groß sein Portrait prangte, in der Kreuzkirche aufgebahrt. So lautete der letzte Wunsch des DSDS-Siegers von 2017. Neben der Familie erwiesen auch einige ehemalige "Deutschland Sucht den Superstar"-Kollegen wie Alexander Jahnke und Monique Simon dem stets gut gelaunten "Mr. Bling Bling" die letzte Ehre.Mit viel Musik wurde der beliebte Künstler bei der Aufbahrung gefeiert. Auch seine Schwester sang die beiden Titel "Amazing Grace" und "Precious Love".Zu Schluss der Feierlichkeiten begleiteten Sohn Raphael und Manager Joe Andreessen den Sarg aus der Kirche in den Leichenwagen.