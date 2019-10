Alphonos Familie lädt Fans zur Trauerfeier ein

Ex-"DSDS"-Sieger Alphonso Williams ist im Alter von 57 Jahren gestorben. Der Abschied findet an einem offenen Sarg statt.

In der Nacht auf Samstag starb Alphonso Williams im Alter von 57 Jahren an den Folgen von Prostata-Krebs. Nun soll der in Detroit geborene Sänger am 26. Oktober in seinem Wohnort Oldenburg beerdigt werden, wie seine Familie auf seiner Instagram-Seite mitteilt.Der Abschied findet an einem offenen Sarg statt. Das ist Brauch in Alphonsos Heimat Amerika und es war sein letzter Wunsch vor seinem Tod.Eingeladen sind aber nicht nur seine Familie und engsten Freunde sondern auch seine Fans. "Hierzu ist jeder, der sich von ihm verabschieden möchte am Samstag, den 26. Oktober 2019, ab 12 Uhr in der Kreuzkirche, Eichenstrasse 15, 26131 Oldenburg eingeladen", heißt es auf der Einladung.Zuvor hat die Familie ein Spendenkonto auf Gofundme.com für die Beerdigung eingerichtet, damit auch die Verwandten aus den USA anreisen können. Mittlerweile wurden mehr als 18.000 Euro gesammelt