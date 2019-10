Familie bittet um Spenden für Alphonsos Beerdigung

Nach dem Tod von Alphonso Williams droht der Familie der finanzielle Ruin, ein Spendenkonto soll helfen.

Der Sieger von "Deutschland sucht den Superstar" 2017 ist tot. Um 00.25 Uhr in der Nacht auf Samstag verlor Alphonso Williams im Alter von 57 Jahren den Kampf gegen den Prostata-Krebs . Erst im Sommer wurde die Krankheit beim Sänger diagnostiziert."Uns fehlen die Worte. Darauf war keiner, auch die Familie, nicht vorbereitet", teilten seine nächsten Angehörigen am Sonntag auf Facebook mit. Seine Ehefrau Manuela (56) sowie die Kinder Raphael (31) und Franziska (16) waren bis zuletzt an Alphonsos Seite.Der Sänger lag schon seit neun Wochen im Krankenhaus, absolvierte gerade eine Chemotherapie. Alles in der Hoffnung, Alphonsos Leben zu retten. Doch nach dessen Tod stellen die medizinischen Behandlungen die Familie nun vor eine finanzielle Herausforderung.Der 57-Jährige war nämlich der Versorger der Familie, aufgrund seiner Erkrankung musste der Sänger aber alle Konzerte absagen."Es wurden alle Rücklagen verwendet, um zu existieren. Dann wurden Medikamente und Therapien vorgeschlagen, die nicht von der Krankenkasse übernommen wurden, das Krankheitsbild aber verbessern würden. Man nahm es in Kauf", schreibt die Familie auf einer Webseite, mittels der sie um Spenden bittet.Momentan wüssten sie nicht einmal, wie sie die Beerdigung des Sängers finanzieren sollen."Wenn man aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten kann, gerät man als Selbstständiger sehr schnell in eine Notlage und leider ist dies nun eingetreten. Wir stehen jetzt vor dem finanziellen Ruin", so Alphonsos Familie.Um ein Begräbnis zu organisieren und der Verwandtschaft aus den USA – Alphonso wurde in Detroit im US-Bundesstaat Michigan geboren – die Teilnahme daran zu ermöglichen, wurde ein Spendenkonto auf Gofundme.com eingerichtet.Mit dem gesammelten Geld sollen zudem "Projekte umgesetzt werden, die Alphonso am Herzen lagen. Projekte, wo wir Menschen in ähnlicher Situation unterstützen können".25.000 Euro möchte die Familie sammeln, um sich angemessen von Alphonso zu verabschieden. Bislang sind über 10.000 Euro (Stand: Montag, 14. Oktober, 12:00 Uhr) eingegangen. Mehrmals bedankten sich die Angehörigen bereits bei den Spendern."Wir sind zu tiefst gerührt! So viele Leute haben sich schon dazu entschlossen, uns zu unterstützen. Danke. Ihr habt in wenigen Stunden schon so unglaublich viel erreicht", schreibt die Familie in einem Update.