Alpinist nach Suchaktion: "Warum die Aufregung?"

Große Suchaktion Mittwoch am großen Priel nach einem 24-jährigen Tourengeher aus OÖ. Später stellte sich raus: falscher Alarm! Die Reaktion des Gesuchten, mehr als seltsam.

Bergrettung und Flugpolizei im Einsatz

"Bin wohlauf, mir geht es gut"

Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Eferding wollte Mittwochvormittag zu einer Bergtour auf den Großen Priel (2.515 Meter) aufbrechen.Am Ausgangspunkt in Hinterstoder (Bez. Kirchdorf a. d. Krems) traf er auf ein älteres Ehepaar, dem er von seiner Tour erzählte. Das Paar war aufgrund der tief winterlichen Verhältnisse im hochalpinen Gelände beunruhigt. Als auch in den frühen Abendstunden noch das Auto des 24-jährigen am Parkplatz stand, alarmierte es die Polizei.Eine Suchaktion nach dem Mann wurde gestartet. Die Bergrettung Hinterstoder begann mit einer terrestrischen Suche über den Normalanstieg in Richtung Prielschutzhaus. Auch die Flugpolizei Linz war im Einsatz, musste aufgrund der einsetzenden Dunkelheit nach kurzer Zeit allerdings die Suche wieder abbrechen.Für die weitere Suche wurde der Hubschrauber der Flugpolizei Klagenfurt, ausgerüstet mit Wärmebildkamera und Nachtsichtgerät, angefordert.Da auch Angehörige mittlerweile versucht hatten den 24-Jährigen am Handy zu erreichen, meldete sich dieser kurz vor 21 Uhr dann bei der Polizei Windischgarsten. Er gab an die Aufregung nicht zu verstehen, habe sich ja noch vor dem Einstieg in den Bert-Rinesch-Klettersteig aufgrund der Schneelage für die Umkehr entschieden.Er werde nun die Nacht auf dem Prielschutzhaus verbringen und am Folgetage wieder ins Tal absteigen. Er sei wohlauf, so der Alpinist zu den Beamten.Im Einsatz befanden sich zwei Hubschrauber der Flugpolizei, zwei Alpinpolizisten sowie die Ortsstelle der Bergrettung Hinterstoder.