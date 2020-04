30.04.2020 20:21 Altenpfleger: "Geiziger Chef kauft keine Masken"

Heim (Symbol) Bild: picturedesk.com (Symbol)

Unfassbare Zustände in einem privaten Pflegeheim in NÖ: Weder Personal noch Bewohner tragen Mundschutz. "Der Chef kauft sie uns einfach nicht", so ein Angestellter.