Das sind Alternativen zum Handshake in Corona-Krise

Die Ereignisse überschlagen sich in Österreich: Der soziale Kontakt soll enorm vermindert werden - auch der Handshake wird verbannt.

Allen voran wird der "Handshake" aufgrund der bereits anerkannten Pandemie des Coronavirus derzeit aus unserer Gesellschaft verbannt.hat Passanten in Wien gefragt, wie man sich in nächster Zeit und in Zukunft grüßen könnte.Man könnte einfach mit dem Ellbogen aneinderstoßen - wobei man hier noch immer sehr nah am anderen Menschen ist.Man könnte sich auch mit dem Fuß grüßen.Einfach Verbeugen oder Nicken - auch das ist eine nette Möglichkeit sein Gegenüber zu begrüßen.Auch das ist eine Möglichkeit: Einfach dem Menschen gegenüber freundlich zuwinken.Viele Regierungen raten nun der Bevölkerung bis zu einem Meter Abstand zu halten. Manche bestimmen dies sogar. Essentiell ist es, sich nun nicht ins Gesicht zu greifen.