i Als sie das Team für ethische KI bei Google mitleitete, war Timnit Gebru eine prominente Stimme aus dem Inneren, die den Umgang der Technologiebranche mit künstlicher Intelligenz hinterfragte. Nun versucht Gebru, als Gründerin des Distributed Artificial Intelligence Research Institute (DAIR) von außen Veränderungen zu bewirken. APA-Images / AP / Jeff Chiu Gegen Konzerne und Regierung Alternativer Nobelpreis ehrt KI-Kritikerin Der alternative Nobelpreis geht heuer ausschließlich an Frauen und von Frauen geführte Organisationen – darunter KI-Forscherin Timnit Gebru. Von Newsdesk Heute 01.10.2026, 11:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heuer zeichnet die Right-Livelihood-Stiftung in Stockholm vier Preisträgerinnen aus, die sich gegen mächtige KI-Konzerne und Regierungen stellen.

Was sie verbinde, sei "der Widerstand gegen Systeme, die Menschen an den Rand drängen", so die Stiftung.

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Die US-amerikanische KI-Expertin Timnit Gebru wird für ihre Aufdeckung der Machtkonzentration in der KI-Branche geehrt. Die 1983 in Äthiopien geborene Forscherin floh mit 15 Jahren mit ihren eritreischen Eltern in die USA.

Wie n-tv berichtet, wurde Gebru 2020 von Google gefeuert, nachdem sie eine Studie zu den Risiken großer KI-Sprachmodelle verfasst hatte. Mit ihrem Institut DAIR zeigt sie nicht nur Risiken auf, sondern arbeitet auch an Alternativen.

Anwältin kämpft für verfolgte Minderheit

Ebenfalls ausgezeichnet wird die pakistanische Menschenrechtsanwältin Jalila Haider. Sie setzt sich für die Hazara-Minderheit ein, die in Pakistan immer wieder Opfer von Gewalt wird. Mit einem Hungerstreik hat sie dazu beigetragen, diese "gefährdetste" Bevölkerungsgruppe zu schützen.

Auch die Rural Women's Assembly (RWA), ein Zusammenschluss von mehr als 178.000 Kleinbäuerinnen aus elf Ländern im südlichen Afrika, erhält den Preis. Die Frauen bezeichnen sich selbst als "Hüterinnen von Land, Leben, Saatgut und Liebe".

Georgische Juristen für die Demokratie geehrt

Der Georgische Verband Junger Juristen (GYLA) wird für den Aufbau und Schutz der georgischen Demokratie ausgezeichnet. Die 1994 nach der Unabhängigkeit gegründete Organisation war an der Ausarbeitung der ersten Verfassung des Landes beteiligt.

Die Bilder des Tages i ?

"Alle Preisträgerinnen zeigen, dass die Anliegen, für die sie stehen, und die Menschen, für die sie einstehen, nicht machtlos sind", sagte Stiftungsdirektor Ole von Uexküll.