Alternativer Nobelpreis ehrt KI-Kritikerin

Heuer zeichnet die Right-Livelihood-Stiftung in Stockholm vier Preisträgerinnen aus, die sich gegen mächtige KI-Konzerne und Regierungen stellen.
Was sie verbinde, sei "der Widerstand gegen Systeme, die Menschen an den Rand drängen", so die Stiftung.
Die US-amerikanische KI-Expertin Timnit Gebru wird für ihre Aufdeckung der Machtkonzentration in der KI-Branche geehrt. Die 1983 in Äthiopien geborene Forscherin floh mit 15 Jahren mit ihren eritreischen Eltern in die USA.
Wie n-tv berichtet, wurde Gebru 2020 von Google gefeuert, nachdem sie eine Studie zu den Risiken großer KI-Sprachmodelle verfasst hatte. Mit ihrem Institut DAIR zeigt sie nicht nur Risiken auf, sondern arbeitet auch an Alternativen.
Ebenfalls ausgezeichnet wird die pakistanische Menschenrechtsanwältin Jalila Haider. Sie setzt sich für die Hazara-Minderheit ein, die in Pakistan immer wieder Opfer von Gewalt wird. Mit einem Hungerstreik hat sie dazu beigetragen, diese "gefährdetste" Bevölkerungsgruppe zu schützen.
Auch die Rural Women's Assembly (RWA), ein Zusammenschluss von mehr als 178.000 Kleinbäuerinnen aus elf Ländern im südlichen Afrika, erhält den Preis. Die Frauen bezeichnen sich selbst als "Hüterinnen von Land, Leben, Saatgut und Liebe".
Der Georgische Verband Junger Juristen (GYLA) wird für den Aufbau und Schutz der georgischen Demokratie ausgezeichnet. Die 1994 nach der Unabhängigkeit gegründete Organisation war an der Ausarbeitung der ersten Verfassung des Landes beteiligt.
"Alle Preisträgerinnen zeigen, dass die Anliegen, für die sie stehen, und die Menschen, für die sie einstehen, nicht machtlos sind", sagte Stiftungsdirektor Ole von Uexküll.