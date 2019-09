Alternativer Nobelpreis für Greta Thunberg

Vor einem Jahr rief Greta Thunberg die "Fridays for Future" ins Leben – Millionen Schüler gingen mit ihr auf die Straße. Jetzt bekommt die Schwedin den Alternativen Nobelpreis verliehen.

Die 16-Jährige habe „der politischen Forderung nach dringenden Klimaschutzmaßnahmen weltweit Gehör verschafft", teilte die in Stockholm ansässige "Right-Livelihood-Stiftung" ("Preis für die richtige Lebensweise"), am Mittwochmorgen mit. Neben Thunberg werden auch noch Vertreter der indigenen Völker in Brasilien, eine Frauenrechtsanwältin aus China sowie eine Menschenrechtsaktivistin aus der Westsahara ausgezeichnet.Die vier Preisträger erhalten je eine Million schwedische Kronen – das sind umgerechnet 94.000 Euro. Das Geld ist aber nicht zur persönlichen Verwendung.Der Right-Livelihood-Preis wird seit 1980 jedes Jahr in Stockholm verliehen, 2019 zum 40. Mal. Der schwedische Aktivist Ole von Uexküll, dessen Onkel Preisstifter ist und der die Stiftung mittlerweile leitet, sagte, die vier Geehrten motivierten Millionen von Menschen, "ihre eigenen Rechte zu verteidigen und sich für eine lebenswerte Zukunft für alle auf der Erde einzusetzen." In den vergangenen Jahren wurden unter anderem der US-Whistleblower Edward Snowden und der kongolesische Arzt Denis Mukwege ausgezeichnet.