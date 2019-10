Altweibersommer Ende Oktober in NÖ

Ein letztes Mal goldener Oktober! Das Wochenende in Niederösterreich wird herrlich.

Nichts wie raus, Farben genießen, Frischluft und Vitamin D tanken! Am Wochenende wird es nochmals äußerst mild und warm. Das vorerst letzte Mal – ab Wochenbeginn rasseln die Temperaturen in den Keller.Am Nationalfeiertag ist es in der Früh und am Vormittag noch teils neblig, besonders in Teilen des Waldviertels und im Tullnerfeld bleibt die Nebelsuppe etwas länger hängen. Dann kommt aber allmählich die Sonne durch. Frühtemperaturen von 5 bis 10 Grad, Tageshöchstwerte: 18 bis 23 Grad.Auch dertag macht seinem Namen alle Ehre: Nach ein paar lokalen Nebelfeldern setzt sich schließlich überall die Sonne durch. Der Wind weht vor allem im Donauraum bereits etwas lebhafter. Frühtemperaturen: 6 bis 10 Grad, Tageshöchstwerte: 17 bis 23 Grad!