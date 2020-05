Am Montag gibts Schnee bis in tiefe Lagen

Zunächst sommerlich, dann Temperatursturz und Schnee bis in tiefe Lagen. Das Wetter schlägt im Mai Kapriolen.

Nach einem verregneten Dienstag folgt heute Mittwoch eine Wetterbesserung. Bis zu 90 Liter Regen pro Quadratmeter fielen in den vergangenen sieben Tagen in Vorarlberg und im Tiroler Außerfern, im Westen und Süden wurden verbreitet 20 bis 50 Liter pro Quadratmeter registriert. Am Donnerstag und Freitag erwartet uns nun freundliches Hochdruckwetter, und die Temperaturen steigen.Es herrscht stellenweise gar Sommerwetter, die Temperaturen kratzen an der 30-Grad-Marke. Ab Samstag nimmt die Schauer- und Gewitterneigung zu. Die schlechte Nachricht: Ab Montag kehrt das schlechte Wetter zurück, und neben Kälte und Regen sind hie und da sogar Schneeflocken bis in tiefe Lagen möglich. Es regnet teilweise kräftig, die Temperaturen sinken in den Keller. Und auch Frost ist nicht auszuschließen.Bis es soweit ist, warten aber sehr schöne Tage auf uns. Am Donnerstag scheint meist von früh bis spät die Sonne, im Nordosten ziehen lockere Wolken durch und über den Bergen bilden sich ab Mittag ein paar Quellwolken. Diese bleiben harmlos und lösen sich bald wieder auf. Im Osten weht bis zum frühen Nachmittag noch lebhafter Nordwestwind, der zum Abend abflaut. Nach einer sehr frischen Nacht steigen die Temperaturen bis zum Nachmittag auf 17 bis 25 Grad, am wärmsten wird es in Kärnten und Tirol.Auch der Freitag präsentiert sich von seiner sonnigen und frühsommerlichen Seite. Verbreitet scheint die Sonne, von Westen her ziehen im Tagesverlauf ein paar Wolken durch. Meist handelt es sich um Schleierwolken, die den Sonnenschein nur wenig dämpfen. Über den Bergen bilden sich tagsüber auch Quellwolken, Schauer oder Gewitter bleiben aber die Ausnahme. Bei meist nur noch schwachem Wind erwärmt sich die Luft auf 20 bis 27 Grad.Am Samstag hält das frühsommerliche Wetter an, zumindest zeitweise scheint die Sonne. Die Quellwolken über den Bergen entwickeln sich aber rascher und mächtiger als an den Vortagen, ab Mittag gehen besonders in den Nordalpen einige Regenschauer und Gewitter nieder. Am Nachmittag und Abend kommen diese stellenweise auch bis in Flachland voran, freundlich und trocken bleibt es von Osttirol bis ins Südburgenland. Die Höchstwerte liegen weiterhin zwischen 20 und 27 Grad.Der Sonntag zeigt sich meist von seiner wechselhaften Seite, nur im Süden scheint weiterhin häufig die Sonne. Entlang und nördlich der Alpen ziehen von der Früh weg Wolken mit einzelnen Regenschauern durch, am Nachmittag gehen auch Gewitter nieder. Dazwischen zeigt sich aber auch die Sonne. Bei mäßigem West- bis Südwestwind erreichen die Temperaturen nochmals frühsommerliche 20 bis 27 Grad.