Am Samstag sind im Prater die Narren los

Laut, wild und vor allem bunt wird es am 22. Februar im Wiener Prater zugehen. Hunderte Narren versammeln sich hier zum großen Faschingsumzug.

Der größte Faschingsumzug im Osten Österreichs wird auch diesmal wieder mit einem tollen Programm aufwarten. Am Samstag versammeln sich mehrere hundert Närrinnenund Narren sowie Faschingsbegeisterte aus ganz Österreich beim Riesenradplatz im Wiener Prater (Leopoldstadt) zum kunterbunten Treiben.Um 14 Uhr geht es mit der Parade los. Mehrere Festwägen und Fußgruppen mit geschminkten und bunt kostümiertenFaschingsnarren sowie Musikgruppen, die für richtige Stimmung sorgen, wollen den Besuchern ein einzigartiges Erlebnis bescheren!Spektakulär geht es dann um 14.30 Uhr beim Auftritt der "Vienna Dance Kids" auf der Bühne am Riesenradplatz weiter. Gegen 16 Uhr wird sich die Parade wieder bei der Bühne einfinden, wo die Spannung dann noch einmal ordentlich steigt! Denn dann werden die besten Gruppen der verschiedenen Gilden von einer Jury ausgewählt und auf der Bühne mit Pokalen belohnt. Gefeiert wird im Anschluss mit dem DJ-Duo Mantis & Miles.Auch das Planetarium Wien feiert die fünfte Jahreszeit mit. Für alle Verkleideten gibt es am Nachmittag freien Eintritt. Geboten wird Weltraum-Feeling für Klein und Groß:15 Uhr "Elsa und der große Bär"16.30 Uhr "Polaris – Das Weltraum U-Boot"18 Uhr "Solaris – Ein Streifzug durch das Sonnensystem"19.30 Uhr "Hidden Stars – Entdeckungsreise zum Südhimmel"Alle Infos zum Fasching im Prater findest Du auch hier