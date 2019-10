Am Schneeberg ist wieder Winter Wonderland

Wunderschöne Bilder erreichen uns heute, Freitag, vom Hochplateau des Schneebergs.

Die Fischerhütte am Schneeberg steht auf 2.049 Metern Seehöhe und ist somit die höchstgelegene Schutzhütte in ganz Niederösterreich.Die Betreiber, Mitglieder des Österreichischen Touristenklubs, wachten heute zu einem wunderschönen Naturspektakel auf: Aufgrund der niedrigen Temperaturen schneite es am höchsten Berg Niederösterreichs nicht nur, der erste Raureif überzog zudem das gesamte Hochplateau.Ein Genuss für Bergfexe!