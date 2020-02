Betrunkene (31) stirbt, weil sie U6 noch erwischen will

Eine 31-jährige Frau kam in der Nacht auf Sonntag in Wien-Meidling auf tragische Weise ums Leben: Sie stürzte auf die U-Bahn Gleise und wurde von einem einfahrenden Zug überrollt.

Sirenen, Sanitäter, Sargträger. Ein schlimmer Vorfall erschütterte am Samstag gegen 21.30 Uhr Öffi-Fahrer in Wien: Eine laut Augenzeugen offenbar betrunkene Frau stürzte auf die Gleise der U6 in der Station Am Schöpfwerk in Wien-Meidling und wurde von einer U-Bahn Garnitur überfahren."-Recherchen legen nahe, dass das Drama auf heftige Berauschung zurückzuführen ist. Die Dame ist nämlich mit dem Zug Am Schöpfwerk angekommen, ausgestiegen – und im Türbereich stehen geblieben. So, wie es dem strengen Sicherheitskonzept der Wiener Linien entspricht, ersuchte der U-Bahn-Fahrer darum, den blockierten Türbereich freizumachen. Die 31-Jährige stieg also gänzlich aus, der Zug fuhr ab. Just in diesem Moment hechtete die Frau, die offenbar nicht am gewünschten Zielort angekommen war, nochmals auf die Garnitur zu, stürzte in den Schacht und wurde von der U-Bahn überrollt.Die Berufsrettung raste laut-Leserreportern sofort mit einem Großaufgebot zum Schauplatz der Tragödie; auch die Polizei war umgehend mit mehreren Streifenwagen vor Ort und riegelte den Einsatzort ab. Für die auf die Gleise gestürzte Person kam jede Hilfe zu spät – sie hat den Vorfall nicht überlebt.