Am Sonntag kommt der Blutregen nach Österreich

In einigen Teilen Österreichs kann man am Sonntag ein besonderes Wetterphänomen beobachten. Sahara-Staub färbt den Regen rötlich, man spricht dann von einem sogennanten "Blutregen".

Durch eine kräftige Windströmung werden feine Partikel aus Nordafrika bis zu uns geweht, die den Regen rötlich färben. Dieser ist jedoch völlig harmlos.Besonders am Sonntag geht dieser auch über Österreich nieder. Auch in einigen Teilen Deutschlands soll das Phänomen zu sehen sein.Das bringt ordentlich Abkühlung und beendet den Frühsommer zunächst einmal. Doch nächste Woche geht es dann wieder wärmer weiter.Am Sonntag fällt an der Alpennordseite sowie nördlich davon zunächst häufig Regen, am Nachmittag klingt dieser von Norden her wieder ab. Im Süden und Südosten geht es noch sonnig in den Tag, rasch bilden sich aber Schauer und einzelne Gewitter. Weitgehend trocken bleibt es im Tiroler Oberland sowie in Vorarlberg. Der zunehmend lebhafte Wind steuert aus Nord bis Nordost kühlere Luft heran, recht warm bleibt es noch in Kärnten. Entsprechend liegen die Höchstwerte von Nord nach Süd zwischen 12 und 24 Grad.Der Montag verläuft im Norden, Osten und Südosten trocken sowie häufig sonnig. Von Vorarlberg über Tirol bis Oberkärnten halten sich dagegen mehr Wolken und entlang des Alpenhauptkammes fällt noch ein wenig Regen. Bei lebhaftem, am Bodensee und im Donauraum auch kräftigem Ostwind liegen die Höchstwerte zwischen 11 und 21 Grad.Am Dienstag scheint meist im ganzen Land die Sonne, im Norden ist der Himmel auch oft wolkenlos. Im Süden und Westen ziehen dagegen ein paar lockere Wolkenfelder durch, im Osten harmlose Quellwolken. Weiterhin weht vor allem nördlich der Alpen kräftiger Ostwind, dazu gibt es 11 bis 21 Grad.Der Mittwoch verläuft landesweit meist strahlend sonnig, nur im Westen bilden sich über den Bergen ein paar harmlose Quellwolken. Weiterhin ist aber der teils kräftige Ostwind ein Thema, die Luft erwärmt sich auf 13 bis 21 Grad.