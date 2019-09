Am Wochenende lacht die Sonne

Das Weekend in Niederösterreich wird stahlend sonnig bei Temperaturen bis zu 23 Grad.

Herrliches frühherbstliches Wetter am Wochenende in NÖ!Bereits der Samstag bringt in allen Vierteln ungetrübten Sonnenschein, der Wind bläst mitunter recht kräftig aus Ost bis Süd. In der Früh kann es teils frostig sein. Frühtemperaturen: minus 1 bis 7 Grad, Tageshöchstwerte: 16 bis 21 Grad.Und auch am Sonntag dürfen sich Herr und Frau Niederösterreicher über Sonne freuen. Erst am Nachmittag finden sich am Himmel vermehrt Schleierwolken. Frühtemperaturen: 4 bis 12 Grad, Tageshöchstwerte: 17 bis 23 Grad.