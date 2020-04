Amadeus Awards: TV-Show statt Absage am 10.9.

Die Amadeus Awards lassen sich von Corona keinen Strich durch die Rechnung machen. Am 10.9. gibt's Preise -– diesmal im TV!

Album des Jahres

Song des Jahres

Live-Act des Jahres

Songwriter des Jahres

FM4-Award

Lebenswerk

Tonstudiopreis Bester Sound

Alternative

Electronic/Dance

Hard/Heavy

Hip Hop/Urban

Jazz/World/Blues

Pop/Rock

Schlager/Volksmusik

Ausgerechnet zum 20. Amadeus-Awards-Jubiläum platzt die Show. Die Macher wollen sich die Musikpreise aber nicht vermiesen lassen und wechseln mit Sack und Pack ins TV-Studio des ORF. "15 Live-Acts mit mehr als 50 beteiligten KünstlerInnen, mehr als 100 ProduktionsmitarbeiterInnen vor Ort und einem entsprechenden Bühnenequipment (...) erfordert lange Vorlaufzeiten und unbedingte Planungssicherheit", erkärten die Veranstalter den Schritt.Conchita Wurst soll am 10. September auf ORF 1 durch die Sendung führen.Die Gewinner sind entweder im Studio vor Ort oder bekommen den Preis "an einem Ort ihrer Wahl". Ebenfalls geplant: Lie-Sessions, Interviews und Highlight der vergangenen zwei Jahrzehnte.Wer bereits Tickets für die abgesagte Show in der Stadthalle hat, bekommt sein Geld zurück.• DJ Ötzi - 20 Jahre• Seiler & Speer . -Für Immer• Bilderbuch - Vernissage My Heart• RAF Camora- Zenit• Voodoo Jürgens - S'klane Glückspiel• Mathea - Chaos• Wanda - Ciao Baby• Seiler & Speer - Herr Inspektor• Pizzera & Jaus - Kaleidoskop• RAF Camora - Puta Madre• Bilderbuch• Seiler & Speer• EAV• Pizzera & Jaus• Folkshilfe• Lemo - Alte Seele• Yasmo - Gib Mir Das• Melissa Naschenweng - Bergabauernbuam• Sympathy - Lost• Semino Rossi - Unbeschreiblich Weiblich• Anger• Buntspecht• Oehl• Yasmo & die Klangkantine• Lou Asril• 5K HD - High Performer• Bilderbuch - Vernissage My Heart• Julian Le Play - Sonne Mond Sterne• Lylit - Inward Outward• Thorsteinn Einarsson - Ingi• Buntspecht• Lou Asril• My Ugly Clementine• Pauls Jets• Voodoo Jürgens• Darius & Finlay• HVOB• Moewe• Parov Stelar• Wurst• BZFOS• Edenbridge• Our Survival Depends On Us• Russkaja• Turbobier• Dame• Hunney Pimp• Keke• RAF Camora• Yung Hurn• 5/8erl in Ehrn• Hans Theesink• Marina & The Cats• Wiener Blond & das Original Wiener Salonensemble• Wieder, Gatsch & Paul• Bilderbuch• Mathea• Pizzera & Jaus• Seiler & Speer• Wanda• Die jungen Zillertaler• Die Seer• DJ Ötzi• Melissa Naschenweng• Die Nockis