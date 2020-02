Amadeus Awards 2020 - Das sind alle Nominierten

Am 23. April wird der Amadeus Austria Music Award verliehen. Jetzt wurde bekanntgegeben, wer auf einen Preis hoffen kann.

Bereits zum 20. Mal darf sich die heimische Musikszene über den mittlerweile renommierten Preis freuen. Zur Jubiläums-Feier (und weil das Volkstheater gerade umgebaut wird) bittet man am 23. April zur großen Sause in die Wiener Stadthalle.Weil es eine Jubiläumsshow sein wird, wird es neben zahlreichen Auftritten von heimischen Superstars auch Rückblicke auf die letzten 20 Jahre Amadeus geben. RAF Camora, Wanda, Pizzera & Jaus sowie Seiler und Speer zählen zu den Top-Nominierten des Abends.Durch den musikalischen Abend, während dem insgesamt vierzehn Preise verliehen werden, führt wie schon im letzten Jahr Conchita Wurst. Die Show wird ab 21:10 Uhr auf ORF eins live übertragen.Und weil der Amadeus auch ein Publikumspreis ist, hat jeder die Möglichkeit, die Vergabe per Voting zu beeinflussen.• DJ Ötzi - 20 Jahre• Seiler & Speer . -Für Immer• Bilderbuch - Vernissage My Heart• RAF Camora- Zenit• Voodoo Jürgens - S'klane Glückspiel• Mathea - Chaos• Wanda - Ciao Baby• Seiler & Speer - Herr Inspektor• Pizzera & Jaus - Kaleidoskop• RAF Camora - Puta Madre• Bilderbuch• Seiler & Speer• EAV• Pizzera & Jaus• Lemo - Alte Seele• Yasmo - Gib Mir Das• Melissa Naschenweng - Bergabauernbuam• Sympathy - Lost• Semino Rossi - Unbeschreiblich Weiblich• Anger• Buntspecht• Oehl• Yasmo & die Klangkantine• Lou AsrilTonstudiopreis Best Sound• 5K HD - High Performer• Bilderbuch - Vernissage My Heart• Julian Le Play - Sonne Mond Sterne• Lylit - Inward Outward• Thorsteinn Einarsson - Ingi• Buntspecht• Lou Asril• My Ugly Clementine• Pauls Jets• Voodoo Jürgens• Darius & Finlay• HVOB• Moewe• Parov Stelar• Wurst• BZFOS• Edenbridge• Our Survival Depends On Us• Russkaja• Turbobier• Dame• Hunney Pimp• Keke• RAF Camora• Yung hurn• 5/8erl in Ehrn• Hans Theesink• Marina & The Cats• Wiener Blond• Bilderbuch• Mathea• Pizzera & Jaus• Seiler & Speer• Wanda• Die jungen Zillertaler• Die Seer• DJ Ötzi• Melissa Naschenweng• Die Nockis