Amal Clooneys Schwester muss ins Gefängnis

Die Schwester von George Clooneys Ehefrau wurde in Singapur verhaftet.

Da wird Amal Clooney nicht begeistert sein: Ihre 47-jährige Schwester wurde nach einem Restaurantbesuch in Singapur betrunken am Steuer erwischt. Wie "Daily Mail" berichtet, hatte Tala Alamuddin Le Tallec nach eigenen Angaben zwei Gläser Wein und ein Glas Champagner getrunken.Polizisten wurden auf die Designerin aufmerksam, als sie Probleme hatte die Handbremse zu bedienen. Zudem hatte sie versehentlich das Gaspedal statt der Bremse getreten. Als wäre das nicht genug, stellten die Beamten fest, dass sie ihr eine bestimmte Fahrerlaubnis für Autos, die schwerer als 2500 Kilogramm sind (ist in Singapur Pflicht), fehlt.Noch während der Kontrolle wurde Tala Alamuddin Le Tallec festgenommen. Vergangenen Montag stand sie vor Gericht und plädierte auf schuldig, sie wurde dabei nicht von ihrer Schwester Amal vertreten. Das Urteil: Die Designerin muss für vier Jahre ihren Führerschein abgeben, eine Geldstrafe von 4.000 Euro bezahlen sowie eine dreiwöchige Haftstrafe antreten. Ihr Anwalt ließ verlautbaren, dass seine Mandantin wirklich reumütig sei, ins Gefängnis muss sie trotzdem.