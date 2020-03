Amanda Bynes erwartet in der Psychiatrie ihr 1. Kind

Der ehemalige Kinderstar Amanda Bynes ist offenbar schwanger! Auf Instagram teilten sie und ihr Freund ein Ultraschallbild.

Erst trennte sie sich von ihrem Verlobten Paul Michael, dann wurde Amanda Bynes in die Psychiatrie eingeliefert. Kurz darauf hieß es, sie sei doch wieder mit ihrem Ex zusammen. Und jetzt ist sie offenbar schwanger!Ihr Freund Paul Michael und Amanda hatten auf Instagram zwei Ultraschallbilder gepostet und diese mit "Baby in der Mache" und "Baby unterwegs" kommentiert. Beide Fotos wurden kurz darauf wieder gelöscht. Laut "E!News" hatte ihr Anwalt ihr dazu geraten. Seiner Meinung nach seien die Fotos fake.Ein anderer Insider wiederum bestätigte gegenüber dem Online-Portal die Baby-News: "Es ist alles noch sehr, sehr früh. Ihre Eltern wissen Bescheid".Amanda Bynes war Ende der 90er Jahre und Anfang 2000 ein berühmter Teenie- und Kinderstar. Zu ihren bekanntesten Filmen zählen "Lügen haben kurze Beine" und "Was Mädchen wollen". Später spielte sie auch in zahlreiche Serien mit, unter anderem in "Hallo Holly" (mit "Beverly Hills, 90210"-Star Jennie Garth). Doch der Erfolg hatte auch seine dunklen Seiten. Mit ihren Drogen- und Alkoholexzessen schaffte es Bynes immer wieder in die Schlagzeilen.