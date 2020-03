Star verliert Sorgerecht für Baby vor der Geburt

Einst ein Star, dann komplett abgestürzt: Amanda Bynes ist wieder in der Psychiatrie und schwanger. Das Sorgerecht für ihr Kind bekommt sie nicht.

Sorgerecht schon vor der Geburt weg

Keine Drogen, aber Zigaretten in der Schwangerschaft

Am Dienstag postete Amanda Bynes ein Ultraschallbild ihres Ungeborenen – und löschte es kurz danach wieder. Die Schauspielerin ist gerade in einer psychiatrischen Anstalt. Mit ihrem Ex-Freund Paul Michael dürfte sie aber wieder zusammen sein.Das Baby – das noch nicht offiziell bestätigt ist – soll laut " TMZ " ein absolutes Wunschkind sein. Was der inzwischen 33-jährige Ex-Nikelodeon-Star hinter Spitalsmauern aber noch gar nicht wissen dürfte: Sie bekommt das Sorgerecht nicht. Denn Amanda steht selbst unter Sachwalterschaft.Amandas Vater und der Kindsvater Paul Michael sollen sich um ein geteiltes Sorgerecht bemühen. Die zukünftige Mutter dürfte gerade in der sechsten Schwangerschaftswoche sein.Freunde machen sich laut der US-Klatschpresse aber Sorgen um Mutter und Kind. Denn Amanda dürfte zwar momentan clean sein, raucht aber Zigaretten.