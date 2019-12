"Empire"-Star nach Fahrerflucht eingebuchtet

Vollkommen besoffen mähte Amanda Detmer am 8. Dezember einen Masten um und bretterte mit ihrem demolierten Auto davon. Aber nicht lang.

Amanda Detmer hat in fast 60 Produktionen mitgespielt, meistens allerdings als zweite Geige. Jetzt durfte sie in der ersten Reihe stehen – für den Polizeifotografen.Die 48-Jährige wurde am Sonntag um genau neun Minuten vor sechs am Abend festgenommen. Eine knappe Stunde zuvor soll sie laut Polizei von Chicago an einer Kreuzung einen Strommasten gerammt haben.Im Alkohol der "Final Destination"-Schauspielerin dürfte sich noch genug Blut befunden haben, dass sie wusste, dass aussteigen eine dumme Idee ist. Leider zu wenig, um draufzukommen, dass Fahrerflucht nicht die bessere Lösung sein kann. Die Polizei verfolgte Detmer und stoppte sie weniger als eine Meile vom Unfallort entfernt.Mit einem Auto, dessen Front komplett demoliert ist, hatte Leugnen keinen Sinn. Wenig überraschend stellten die Cops fest, dass die Schauspielerin und nicht der Masten Schuld am Zusammenstoß hat.Sie wurde wegen betrunkenem Fahrens, Sachbeschädigung und Fahrerflucht angezeigt.Amanda Detmer kennt man als Tracy aus der Serie "Empire". Als Terry Chaney fand sie im ersten "Final Destination"-Teil ihren frühen Tod. Erst kürzlich wurde ihr neuer Film "Lady Driver" abgedreht.