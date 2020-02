Amazon dreht Wucher mit Corona-Masken ab

Die Geschäftemacherei mit der Angst vor dem Coronavirus boomt: Amazon nimmt eine Million vermeintlicher Heilmittel aus dem Sortiment.

Wuchergeschäft mit der Angst

1.700 Prozent Preisanstieg bei Atemmasken

Masken ohne Schutz

Nach eigenen Angaben hat Amazon in den vergangenen Wochen eine Million Produkte aus dem Sortiment genommen. Diese sollen fälschlicherweise als Heil- oder Abwehrmittel gegen das Coronavirus verkauft worden sein.Zudem habe das Unternehmen auch tausende Angebote wegen Preistreiberei gelöscht. Drittanbieter hätten ihre Verkaufspreise teilweise sogar mehr als verdreifacht, erklärte das Unternehmen. Solche Preistreibereien dulde Amazon nicht, so eine Sprecherin.In Italien hat die Finanzpolizei wegen Geschäftemacherei im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie Razzien bei Niederlassungen der Online-Händler Ebay und Amazon durchgeführt. Als besonders krasses Beispiel nennt der italienische Verbraucherverband UNC ein auf Amazon angebotenes Set von fünf als "ideal gegen das Coronavirus" beworbenen "3M Aura Atemschutzmaske" (Schutzgrad FFP2) zum Preis von 199,99 Euro. Der übliche Preis für den Artikel bei Amazon liegt laut Preishistorie unter 20 Euro.Auch bei Desinfektionsmitteln gibt es Wucher-Angebote: Für eine Ein-Liter-Flasche Sterillium verlangte am Dienstag ein Ebay-Verkäufer 300 Euro.Bei Schutzmasken liegt der Preisanstieg laut Verbraucherverbund Codacons sogar bei 1.700 Prozent: Statt 10 Cent kostet eine Maske im Online-Handel jetzt durchschnittlich 1,80 Euro.Auf Ebay bekommt man ebenfalls für 199,99 Euro einen 100er-Pack Einmal-Mundschutz, beworben als "Maske Pandemie grün Grippe Viren Fieber". Dabei handelt es sich um einfache OP-Masken mit geringer Schutzwirkung.Es handele sich um eine "schamlose Spekulation, um Profit aus der Angst der Leute zu schlagen", sagte der Chef des italienischen Verbraucherverbands UNC, Massimiliano Cona. "Das Problem ist nicht nur der astronomische Preis der Produkte, sondern auch der Verkauf von Masken, die nicht den Vorschriften entsprechen und nicht einmal schützen würden, wenn sie ein mit dem Coronavirus infizierter Mensch trägt."In den USA hat Amazon laut einem Bericht von "Wired" bereits mehrere Verkäufer abgemahnt und gedroht, ihre Angebote von Atemschutzmasken zu löschen, sollten diese weiter überteuert angeboten werden.