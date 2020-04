Amazon Prime zeigt über 1.000 Schul- und Lehrfilme

Prime Video bringt Schulinhalte nach Hause: Der Streaming-Gigant stellt rund 1.100 Bildungsfilme für Kinder und Jugendliche zum Streamen bereit.

Für Volksschüler und Maturanten

So macht Lernen Spaß: Ab sofort können Kinder und Jugendliche sich via Amazon Prime weiterbilden. Prime-Mitgliedern stehen ab sofort über 1.100 Lehrfilme zum Streamen zur Verfügung. Von Biologie, Geografie, Mathematik, Physik und Chemie, über Deutsch, Englisch, Technik, Gesellschaft bis hin zu Sport ist alles dabei.Die Bildungsfilme von jeweils zwei bis zwölf Minuten Länge vermitteln kurz und prägnant die Inhalte der verschiedenen Fachbereiche. Das Angebot orientiert sich an den Bildungsplänen der (deutschen) Grundschulen sowie weiterführenden Schulen.So gelingt zum Beispiel der Einstieg in die trockene Algebra oder Geometrie mit der Serie Mathematik genau so leicht wie die Entdeckung von Tieren und des Immunsystems in der Kategorie Biologie.Alle Lehrfilme eignen sich für die Nachhilfe, zum Selbstlernen oder zum Homeschooling von der Volksschule bis zur Matura und den Zweigen der Berufsschulen.