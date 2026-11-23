i Teuerung auf Schultafel mit Aufwärtstrend pixabay.com Abo-Frust bei Kunden Amazon Prime: Immer weniger für mehr Geld Nach der Streichung der Gratis-Lieferung von Lieferando fragen sich viele Amazon-Prime-Kunden, ob sich das Abo überhaupt noch lohnt. Von Technik Heute 23.11.2026, 13:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit dem 12. November ist Schluss mit der kostenlosen Lieferung bei Lieferando für Prime-Mitglieder. Weder Amazon noch Lieferando haben den Grund für das plötzliche Ende öffentlich genannt. Dennoch zahlen Neukunden weiterhin den vollen Preis von 89,90 Euro im Jahr.

Doch das ist nicht die einzige Einschränkung. Seit Februar 2024 zeigt Prime Video Werbung – es sei denn, man zahlt 2,99 Euro im Monat extra. Zusätzlich wurden Dolby Vision und Dolby Atmos aus dem Standard-Abo gestrichen.

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Wie inside-digital.de berichtet, kostet Prime mit allen Extras heute 125,78 Euro im Jahr – ein Aufschlag von 82 Prozent gegenüber 2022, als das Abo noch 69 Euro kostete. Damals gab es weder Werbung noch versteckte Zusatzkosten.

Weniger Service, höhere Hürden

Auch bei der Lieferung gibt es Einschränkungen. Die Same-Day-Lieferung ist nicht mehr in jedem Fall kostenlos. Wer zu wenig im Warenkorb hat, wird aufgefordert, mehr zu bestellen. Zudem hat Amazon die Rückgabefristen für 16 weitere Produktkategorien auf die gesetzlichen 14 Tage gekürzt.

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Der Eindruck vieler Kunden: Amazon will offenbar herausfinden, wie viel es wegnehmen kann, bevor jemand kündigt. Was früher ein Angebot war, bei dem Amazon drauflegte, um Kunden zu gewinnen, scheint heute eher ein Test der Schmerzgrenze zu sein.