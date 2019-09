Amazon's Alexa klingt wie Samuel L. Jackson

Der US-Schauspieler ("Star Wars", "Avengers") erzählt dir "persönlich" dreckige Witze, plaudert über das Wetter und singt "Happy Birthday".

Samuel L. Jackson singt dir "Happy Birthday"

Alexa, weißt du wie man einen Quarter Pounder in Paris nennt? Diese Frage aus Samuel L. Jacksons Filmhit "Pulp Fiction" werden sich viele Alexa-User in den USA wohl demnächst stilecht beantworten lassen können - mit der Stimme von Samuel L. Jackson . Das wurde am Donnerstag beim "Amazon Device"-Firmenevent in Seattle (USA) angekündigt. Wie das Branchenblatt "Variety" berichtet, beinhaltet das nächste Alexa-Update die von Amazon entwickelte, brandneue "Neural Text-to-Speech"-Technologie. Diese soll Alexas künstliche Intelligenz mithilfe prominenter Stimmen ein wenig menschlicher klingen lassen. Wann die Funktion in Österreich verfügbar ist, ist nicht bekannt.Der Unterschied zu den bisher möglichen Promi-Features mit den Stimmen von u.a. Pop-Superstar Ed Sheeran oder Netflix-Talkerin Chelsea Handler ist, dass es sich bei der neuen Technologie um keine voraufgezeichneten Audio-Dateien handelt. So wurde Samuel L. Jacksons Stimme "synthetisiert", um künftig Alexa-User morgens "persönlich" wecken, ihnen Witze erzählen, das Wetter vorhersagen oder ein Geburtstagslied singen zu können. In den Einstellungen kann man sogar zwischen "jugendfrei" und "explizit" auswählen.Es gibt aber auch Einschränkungen: So werden die Promi-Stimmen weder bei Einkaufslisten, Erinnerungen oder Rechenaufgaben zur Verfügung stehen. Wer neben Samuel L. Jackson künftig noch Alexa seine Stimme leihen wird, ist noch nicht bekannt.