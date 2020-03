Amazon will jetzt 100.000 neue Mitarbeiter einstellen

Beim weltgrößten Online-Händler steigt die Zahl der Bestellungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus.

Social Distancing am Arbeitsplatz

Einkaufen gestaltet sich schwierig dieser Tage. Geschäfte müssen geschlossen bleiben, viele Menschen sitzen in ihren Wohnungen fest. Aus diesem Grund kommt der weltgrößte Online-Händler derzeit mit dem Liefern kaum noch hinterher. Jetzt kündigte das Unternehmen in den Vereinigten Staaten 100.000 zusätzliche Voll- und Teilzeitkräfte für Lager und Auslieferung anzuheuern, um die gestiegene Nachfrage bewältigen zu können. Zudem will Amazon die Stundenlöhne für Beschäftigte in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa erhöhen. Dafür will der Konzern über 350 Millionen Dollar aufwenden.Explizit wirbt der Versender um Mitarbeiter, die sonst in der Gastronomie, in der Reisebranche oder im Gastgewerbe beschäftigt sind - und aufgrund der Corona-Pandemie derzeit arbeitslos sind. Sie könnten bei Amazon arbeiten, bis sich die Lage normalisiert habe, heißt es in einem Blogeintrag des Unternehmens."Wir wissen, dass viele Menschen wirtschaftlich betroffen sind, da Arbeitsplätze in Bereichen wie Gastgewerbe, Restaurants und Reisen als Teil dieser Krise beurlaubt werden oder verloren gehen. Wir möchten, dass diese Menschen wissen, dass wir sie in unseren Teams willkommen heißen, bis sich die Dinge wieder normalisieren und ihr früherer Arbeitgeber in der Lage ist, sie zurückzubringen", so der Versandhändler in einem Blogeintrag.Angst um ihre Gesundheit müssten sich die neuen Mitarbeiter nicht machen, betont Amazon, man habe Maßnahmen wie Social Distancing am Arbeitsplatz eingeführt und die Reinigung intensiviert: "Gesundheit und Sicherheit haben bei allen unseren Aufgaben und Standorten höchste Priorität. Wir beraten uns weiterhin mit medizinischen und Gesundheitsexperten und treffen in unseren Gebäuden und Geschäften alle empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen, um die Gesundheit der Menschen zu erhalten."