Culkin wird Teil von "American Horror Story X"

Produzent Ryan Murphy hat den Cast für die bevorstehende Jubiläums-Staffel seiner Horror-Show bekannt gegeben.

Prominenter Neuzugang für die Horror-Geschichte

Serienschöpfer Ryan Murphy (54, "Glee", "The Politician") hat verraten, welche Schauspieler er für die Jubiläums-Staffel seiner erfolgreichen TV-Serie "American Horror Story" zusammen getrommelt hat.In einem zweiteiligen Video-Clip lässt Murphy nach und nach die Namen seiner Darsteller auftauchen. Man will ja schließlich die Spannung bis zur Unerträglichkeit melken. Noch rauschen friedlich Meereswellen im Hintergrund, untermalt von Orville Pecks "Dead of Night".Dass die "American Horror Story"-Veteranen Sarah Paulson (45) und Evan Peters (33) für die zehnte Staffel zurückkehren werden, wird die Fans ebenso sehr freuen wie der prominente Neuzugang: Macaulay Culkin (39), bekannt aus den beiden "Kevin"-Filmen, gesellt sich diesmal zum Cast. Unter anderem auch mit dabei: Oscar-Preisträgerin Kathy Bates (71, "Misery"), Finn Wittrock (35, "Judy") und Adina Porter (48, "True Blood").Wie auch bei den anderen ersten Staffel-Teasern verrät Murphy zu diesem Zeitpunkt das Thema des nächsten "American Horror Story"-Kapitels noch nicht. Bislang hat jede Staffel eine in sich geschlossene Geschichte erzählt, von einigen Überschneidungen abgesehen. Ein genauer Starttermin für die zehnte Horror-Geschichte ist noch nicht bekannt. Die neuen Folgen dürften aber rechtzeitig zu Halloween zumindest über die US-Bildschirme flimmern.