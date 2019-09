Amerikaner fällt von Pferd, muss dafür ins Gefängnis

Volltrunken einen nächtlichen Ausritt zu machen, ist keine gute Idee. Besonders nicht mitten auf einer Durchzugsstraße. Ein Amerikaner muss deshalb nun ins Gefängnis.

Alkohol am Steuer ist strafbar. Das gilt gleichermaßen für Sattelschlepper, Pkw, Fahrräder... – und offenbar auch Pferde. Im US-Bundesstaat Tennessee wurde Dienstagabend ein Mann namens John Arnold festgenommen, weil er sich trotz eines ordentlichen Promillespiegels in den Sattel geschwungen hatte.Gleich mehrere Augenzeugen hatten die Polizei wegen eines Reiters alarmiert, der bei völliger Dunkelheit in der Mitte der Fahrbahn eine Straße entlang trabte, wie ABC9 berichtet. Die der alarmierten Beamten hätten sogar beobachtet, wie der Mann vor ihnen aus dem Sattel gerutscht und auf den Asphalt gestürzt sei.Arnold wurde noch an Ort und Stelle festgenommen und wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit angezeigt. Das Pferd wurde bei dem skurrilen Trip glücklicherweise nicht verletzt und später unversehrt an Familienmitglieder übergeben.Der einschlägig vorbestrafte Amerikaner wurde am Mittwoch einem Richter vorgeführt und daraufhin zu drei Tagen Haft – wegen Gefährdung seiner eignen Person, des Pferdes und anderen Verkehrsteilnehmern – verdonnert. Seinen Führerschein hatte er wegen Alkohol am Steuer bereits im Februar diesen Jahres abgeben müssen. (rcp)