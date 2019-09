Amerikanerin versteckte Baby im Handgepäck

Jennifer Erin Talbot wurde am Donnerstag der Öffentlichkeit präsentiert. Bild: picturedesk.com

Eine 43-jährige US-Amerikanerin wurde auf den Philippinen verhaftet, weil sie versuchte, ein fremdes Baby im Handgepäck außer Landes zu schmuggeln.

Auf dem Flughafen der philippinischen Hauptstadt Manila wurde am Mittwoch eine Amerikanerin wegen festgenommen. Ihr wird Menschenhandel, Kindesmissbrauch und Entführung vorgeworfen. Die 43-jährige Frau hatte laut Angaben der Immigrationsbehörde ein erst wenige Tage altes Baby in einer Tasche versteckt und versuchte dieses außer Landes zu schmuggeln.



Sie wurde am Abflug-Gate gestoppt, wo sie auf eine Maschine in die USA wartete. "Die Frau hat das Kind bei der Kontrolle weder vorgezeigt noch angemeldet", sagte ein Sprecher der Behörde, Melvin Mabulac. Sie habe auch keinerlei Papiere für das Baby dabei gehabt.



Die US-Amerikanerin wurde von der Polizei festgenommen, ihr droht nun lebenslange Haft. Der kleine Bub von den Philippinen befindet sich vorläufig in der Obhut eines staatlichen Rettungsdienstes.



Vermutlich wollte die Frau aus dem US-Bundesstaar Ohio das Baby mit zu sich nach Hause nehmen. Kinder aus Südostasien werden häufig zur Adoption in die USA oder nach Europa vermittelt, auch teils illegal. Menschenhandel ist auf den Philippinen ebenfalls ein Problem.



(red)