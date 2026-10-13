i Amira Aly Instagram "Der ist süß" Amira Aly: Der Name ihres Babys steht fest Amira Aly und Christian Düren wissen, wie ihre Tochter heißen wird. Die entscheidende Inspiration kam bei einem Pizzaessen in Österreich. Von Heute Entertainment 13.10.2026, 19:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für die werdenden Eltern Amira Aly (36) und Christian Düren ist eine der wichtigsten Entscheidungen vor der Geburt bereits gefallen: Der Name ihrer gemeinsamen Tochter steht fest. In ihrem Podcast "Amira +1" bestätigt die Moderatorin ganz eindeutig: "Ja, wir haben einen Namen."

Im Familienkreis wird der Name sogar schon ganz selbstverständlich benutzt – das ungeborene Baby wird von den werdenden Eltern und den Angehörigen bereits damit angesprochen. Mit der Öffentlichkeit möchten Amira und Christian diese persönliche Information allerdings nicht teilen.

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Inspiration kam beim Pizzaessen

Wie auf Promiflash berichtet wird, kam die entscheidende Inspiration früh in Amiras Schwangerschaft – und zwar in einer eher alltäglichen Situation. Bei einem gemeinsamen Pizzaessen in Österreich brachte eine Freundin einen Namen ins Gespräch, der Amira und Christian offenbar sofort überzeugte.

"Und dann hat sie diesen einen Namen gesagt, und dann haben wir uns beide so angeguckt und wir so: Oh, der ist aber süß", erinnert sich die Moderatorin an den besonderen Augenblick. Nach diesem spontanen Vorschlag mussten die beiden nicht mehr lange überlegen.

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Drittes Kind für Amira

Für Amira Aly ist die erwartete Tochter bereits das dritte Kind – sie hat zwei Söhne im Alter von fünf und sechs Jahren. Für sie und Christian ist es aber das erste gemeinsame Baby. Wie bei ihren älteren Kindern hält Amira auch den Namen ihrer Tochter konsequent aus den sozialen Netzwerken heraus.