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Amira Aly: „Vergessen, wie schmerzhaft das ist“
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"Vergessen, wie schmerzhaft"

Amira Aly meldet sich erstmals nach der Geburt

Amira Aly meldet sich erstmals nach der Geburt ihrer Tochter zu Wort. Die 34-Jährige spricht offen über schmerzhafte Anfänge beim Stillen.
Von Heute Entertainment
03.11.2026, 15:33
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Gute Nachrichten von Moderatorin Amira Aly! Die frischgebackene Dreifach-Mama genießt das Wochenbett und hat sich nun erstmals bei ihren Fans gemeldet. Dabei sprach sie auch über die Herausforderungen der ersten Tage mit dem Baby.

"Mädels, ich habe vergessen, wie schmerzhaft der Anfang beim Stillen ist", gestand sie offen. Besonders der Milcheinschuss habe ihr zu schaffen gemacht.

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Doch wie RTL berichtet, hat die 34-Jährige inzwischen einen ungewöhnlichen Trick entdeckt: "Ich habe die Kleine 360 Grad angelegt!" Damit meint sie, dass sie ihre Tochter in den unterschiedlichsten Positionen gestillt hat: "Ich habe im Plank gestillt!"

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Mama lernt nie aus

Obwohl sie bereits zum dritten Mal Mutter geworden ist, lernt Amira offenbar immer noch dazu. "Das kannte ich gar nicht. Und es ist mein drittes Kind, und man hat immer noch nicht ausgelernt. Das ist so spannend!"

Das Wochenbett genießt die Moderatorin in vollen Zügen. Das Haus habe sie seit der Geburt noch nicht verlassen, Besuch habe sie abgesehen von der Familie noch nicht empfangen. Ihr Fazit: "Ich liebe das Wochenbett so sehr!".

red, 03.11.2026, 15:33
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