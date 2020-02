Amok in Hanau: Polizei findet toten Schützen

Bei Schussabgaben sind am Mittwochabend im hessischen Hanau mindestens acht Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden. Der mutmaßliche Schütze ist tot.

Jener mutmaßliche Schütze, der am Mittwochabend die tödlichen Schüsse auf Shisha-Bars im hessischen Hanau abgegeben haben soll, ist tot. Am frühen Donnerstagmorgen twitterte die Polizei, dass der Verdächtige tot an seiner Adresse aufgefunden worden sei. Zudem hätten Mitglieder der Spezialeinheit eine weitere Leiche entdeckt.Wie die Polizei mitteilt, dauern die Ermittlungen an. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise auf weitere Täter.Bei zwei Schießereien vor und in zwei Shisha-Bars waren am Mittwochabend mindestens acht Personen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Auch aus dem fahrenden Auto seien Schüsse abgegeben worden, hieß es. Zu den Hintergründen der Tat liegen derzeit keine exakten Erkenntnisse vor."Die Zahl der Opfer, die an den Tatorten Heumarkt und Kurt-Schumacher-Platz tödlich verletzt wurden, erhöhte sich auf neun, so dass derzeit insgesamt elf Tote zu beklagen sind. Die Ermittlungen zur Identität der Opfer und des mutmaßlichen Täters dauern an", heißt es in einer Polizeiaussendung am Donnerstagmorgen.