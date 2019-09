Anarchos besetzen nächstes Haus in Wien

In der Rosensteingasse (Hernals) haben mehrere Aktivisten ein Haus besetzt und es mit Transparenten behängt.

"Am Donnerstag, den 19. September 2019 haben wir in Solidarität mit Rozbrat, Exarcheia und Nele-Giebeldach die Rosensteingasse 10 besetzt", meldeten Aktivisten am Donnerstag um 4.47 Uhr per Mail an die-Redaktion.Beim Lokalaugenschein in der Früh scheint sich die Behauptung zu bewahrheiten: Das zum Abriss vorgesehene Haus in Wien-Hernals ist mit Transparenten behängt, auf denen Parolen wie "Kiwara = Mörder" gemalt sind. In der Rosensteingasse ist es ruhig, die Hausbesetzer lassen sich nicht blicken. Die Polizei ist nicht vor Ort."Wir werden uns weiterhin gegen die fortschreitende Gentrifizierung richten und uns den Raum nehmen, den wir benötigen", schreiben die Aktivisten in ihrer Mitteilung. "Um uns davon abzuhalten und die Ordnung dieses menschenverachtenden und maroden Systems zu bewahren, ist jenen, die es schützen, leider jedes Mittel recht."Als Gentrifizierung bezeichnet man die Aufwertung eines Stadtteils durch Sanierungs- und Umbau-Maßnahmen. Diese haben laut Kritikern allerdings die Folge, dass die ansässige Bevölkerung durch steigende Mietpreise verdrängt wird.Derzeit gibt es keine Störungen bei den nahe liegenden Stationen der Straßenbahnlinien 9 und 44, melden die Wiener Linien auf Anfrage vonEine Stellungnahme der Wiener Polizei steht noch aus.