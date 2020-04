Um 19 Uhr: Bocelli singt in leerem Dom für Hoffnung

Mailand lädt Andrea Bocelli am Ostersonntag in den weltberühmten Dom. Dort singt er für die Hoffnung – und die Welt darf mithören.

"An dem Tag, an dem wir das Vertrauen in ein triumphierendes Leben feiern, bin ich geehrt und es freut mich, 'Sì' auf die Einladung der Stadt und des Mailänder Doms zu antworten"

"Dieses Jahr wird Ostern für uns alle ganz anders sein. Die freudige Heiterkeit, die mit diesem Feiertag normalerweise einhergeht, ist durch die Pandemie, die wir derzeit erleben, gestört. Ich bin mir sicher, dass die wunderbare Stimme von Bocelli die Umarmung sein wird, die wir heute so vermissen. Eine kräftige, spezielle Umarmung, die das Herz Mailands und der ganzen Welt erwärmen kann."

"Ich glaube an die Kraft des gemeinsamen Betens, ich glaube an die christliche Osterfeier, die ein universales Symbol der Wiedergeburt darstellt, das heute alle - ob sie gläubig sind oder nicht - wirklich brauchen"

Ganz allein mit seiner großen Stimme im Dom zu Mailand: Andrea Bocelli singt am Ostersonntag ganz allein in einem der größten Corona-Krisengebiete der Welt. Das Solo-Konzert des italienischen Tenors aus dem Mailänder Dom wird weltweit gestreamt. Spätestens seit "Time to Say Goodbye" mit Sarah Brightman schwappte Bocellis Ruhm über die Grenzen Italiens hinaus.Zuschauer sind wegen des Virus keine erlaubt. Deshalb wird sein Konzert für die Hoffnung weltweit gestreamt. Durch die Zeitverschiebung singt er. Einen Vorgeschmack gibt's oben im Trailer.Für das Konzert wird der zur Zeit geschlossene Mailänder Dom seine Tore ausnahmsweise für Andrea Bocelli öffnen. Begleitet wird seine gesangliche Darbietung vom Organisten der Kathedrale Emanuele Vianelli auf einer der größten Pfeifenorgeln der Welt.Die Werke wurden sorgfältig ausgewählt und speziell für Solostimme und Orgel arrangiert. Zu hören gibt's zu Ostern Stücke wie Ave Maria von Bach/Gounod und Sancta Maria von Mascagni.